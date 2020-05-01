Под Самарой у выпивающего на остановке мужчины нашли в кармане пакет с наркотиками
На днях сотрудники патрульно-постовой службы полиции обратили внимание на мужчину, который пил спиртное на остановке в поселке Подстепновка. Правоохранители к нему подошли, чтобы выяснить, почему нарушает порядок.
- Документов, удостоверяющих личность, он при себе не имел. В ходе беседы с полицейскими заметно нервничал, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Силовики решили досмотреть незнакомца. В присутствии понятых у него обнаружили и изъяли полиэтиленовый пакет с марихуаной. Общая масса наркотика составила 42,5 граммов.
Сейчас по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ. Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU