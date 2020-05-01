2020-05-01T21:58:50+03:00
Общество

В Самаре начали устанавливать постаменты на будущей Аллее Маршалов Победы

К 9 мая у площади Славы появится 8 бюстов маршалам, в разные годы служившим в Куйбышеве
Михаил ГОРЮНОВ
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Памятники уже стали устанавливатьПамятники уже стали устанавливатьФото: соцсети
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В Самарской области продолжают подготовку к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Так, в городе начали устанавливать постаменты на будущей Аллее Маршалов Победы у площади Славы.

- К 9 мая здесь появится 8 бюстов Маршалам, в разные годы служивших в Куйбышеве, - сообщил депутат государственной думы от Самарской области Александр Хинштейн в своем твиттер-аккаунте.

Политик отмечает, что проект реализуется силами российского военно-исторического общества "Военная история" при содействии главы региона Дмитрия Азарова. Инициативу с установкой памятников тажке поддержал помощник президента РФ Владимир Мединский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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