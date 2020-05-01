Коронавирус в Тольятти, последние новости на 2 мая 2020 года: ранее заболевшие заражают новых

1 Май 2020 2020-05-01T23:13:26+03:00

Узнаем самые точные последние новости коронавируса в Тольятти на 2 мая 2020 года

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Автомобильная столица продолжает лидировать по числу заболевших Covid-19 в Самарской области. Во многом это случилось после вспышки, зафиксированной в психоневрологическом диспансере. "Контактных" выявили и накануне. Узнаем и обсуждаем последние новости коронавируса в Тольятти на 2 мая 2020 года.

Число зараженных коронавирусом в городе уже достигло 138 человек. За сутки прибавились еще 9 заболевших. 2 случая зафиксировано в соседнем Жигулевске.

- 5 человек выявлены активно при обследовании круга контактных с ранее заболевшими. 1 такой пациент есть в этот раз и в Жигулевске, - сообщили в региональном оперативном штабе по предупреждению и распространению коронавирусной инфекции.

Остальные covid-инфицированные обследованы с диагнозом внебольничная пневмония, ОРВИ. Отметим, что за сутки проведено 3409 лабораторных явлений на выявление заболевания.

В Тольятти, как и во всей области, с 1 мая стартовал масочный режим. Людям нельзя появляться с открытым лицом в магазинах, общественном транспорте, аптеках, социальных учреждениях. Лишь на улице разрешено находиться без маски.

Горожанам разрешают ездить на дачи. Но передвигаться нужно на такси или на личном авто. Не забудьте с собой документы на участок и помните, что не рекомендуется собираться в большие компании.

Появились вести о тольяттинцах, которые застряли за границей. Так, депутат Александр Хинштейн рассказал, что жители Автограда завтра из Индии вылетят в Москву, где их поместят в обсерватор.

Как и прежде, специалисты советуют гражданам сидеть дома и заботиться о своем здоровье.

ИСТОЧНИК KP.RU