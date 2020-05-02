2 Май 2020 2020-05-02T00:09:46+03:00

В Самарской области уже почти 4 сотни зараженных COVID Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно число заболевших коронавирусом в Самарской области на 2 мая 2020 года

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На утро 2 мая в Самарской области зарегистрировано 392 зараженных коронавирусом. На первом месте по количеству пациентов Тольятти - здесь уже заразились 138 человек, правда, в больнице сейчас меньше народа - некоторых выздоровевших уже выписали.

В Самаре на данный момент заболели 115 человек, больше 10 человек уже выписаны.

На третьем месте Сызрань, здесь 61 зараженный. 1 мая также одного заболевшего нашли в Сызранском районе.

Уже по 16 зараженных в Новокуйбышевске и Чапаевске. Недавно стало известно, что один из заболевших в Чапаевске уже окончил амбулаторное лечение. 12 зараженных в Жигулевске, 11 в Ставропольском районе. Всего зараженные коронавирусом уже есть в 18 муниципальных образованиях.

Из больниц региона на данный момент уже выписаны 52 человека. По данным оперативного штаба скончались 5 человек. Но особо уточняется: у одного пациента коронавирус не был подтвержден тестами.

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ИСТОЧНИК KP.RU