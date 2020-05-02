Число заболевших коронавирусом в Самарской области на 2 мая 2020 года
На утро 2 мая в Самарской области зарегистрировано 392 зараженных коронавирусом. На первом месте по количеству пациентов Тольятти - здесь уже заразились 138 человек, правда, в больнице сейчас меньше народа - некоторых выздоровевших уже выписали.
В Самаре на данный момент заболели 115 человек, больше 10 человек уже выписаны.
На третьем месте Сызрань, здесь 61 зараженный. 1 мая также одного заболевшего нашли в Сызранском районе.
Уже по 16 зараженных в Новокуйбышевске и Чапаевске. Недавно стало известно, что один из заболевших в Чапаевске уже окончил амбулаторное лечение. 12 зараженных в Жигулевске, 11 в Ставропольском районе. Всего зараженные коронавирусом уже есть в 18 муниципальных образованиях.
Из больниц региона на данный момент уже выписаны 52 человека. По данным оперативного штаба скончались 5 человек. Но особо уточняется: у одного пациента коронавирус не был подтвержден тестами.
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ИСТОЧНИК KP.RU