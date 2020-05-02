2020-05-02T08:56:21+03:00
Общество

В Самаре восстановили центральный зал бункера Жукова

Открытие отреставрированного исторического объекта пройдет накануне Дня Победы
Анастасия ФИЛАТОВА
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Бункер Жукова открыли для посещения осенью 2017 года / Фото: Бункер ЖуковаБункер Жукова открыли для посещения осенью 2017 года / Фото: Бункер ЖуковаФото: vk.com
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В Самаре завершилась реконструкция бункера Жукова, который находится на территории санатория «Волга». В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне там восстановили центральный зал. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Работы в бункере проводились по инициативе и за счет средств Нотариальной палаты региона по согласованию с администрацией города. Рабочий кабинет отреставрировали фрагментарно, что позволило сохранить все особенности его внутренней архитектуры. Рабочие восстановили отделку, лепнину, деревянный декор, паркет.

Открытие восстановленного зала бункера Жукова состоится уже на следующей неделе. Мероприятие запланировано на 11:00 8 мая. Пройдет оно по адресу: 7-я просека, 1.

ИСТОЧНИК KP.RU

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