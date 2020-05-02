В Самарской области семье с 13 детьми подарили минивэн от губернатора

2 Май 2020 2020-05-02T10:54:31+03:00

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В Самарской области многодетной семье из Чапаевска подарили минивэн. Супруги Кураевы воспитывают 13 детей, и такой вместительный автомобиль для них как раз был очень нужен. Ключи от машины им вручили в пятницу, 1 мая.

- Мечта! Очень благодарны нашему губернатору Дмитрию Азарову, что он выделил средства и подарил нам такой автомобиль, - отметил глава семейства.

Глава региона пообещал выделить деньги на покупку автомобиля для многодетной семьи еще в конце января, когда Ирину Кураеву выписали из роддома с 13-м ребенком. Тогда Дмитрий Азаров лично поздравил семью. Спустя четыре месяца после той встречи на средства из резервного фонда губернатора был приобретен восьмиместный Hyundai. Отметим, что семья получила не только минивэн. Каждому из 13 детей вручили свои подарки.

ИСТОЧНИК KP.RU