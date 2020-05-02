2020-05-02T10:54:31+03:00
Общество

В Самарской области семье с 13 детьми подарили минивэн от губернатора

Также каждый ребенок в семье получил свой подарок
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Многодетная семья уже давно нуждалась во вместительном автомобиле / Фото: правительство Самарской областиМногодетная семья уже давно нуждалась во вместительном автомобиле / Фото: правительство Самарской области
Изменить размер текста:

В Самарской области многодетной семье из Чапаевска подарили минивэн. Супруги Кураевы воспитывают 13 детей, и такой вместительный автомобиль для них как раз был очень нужен. Ключи от машины им вручили в пятницу, 1 мая.

- Мечта! Очень благодарны нашему губернатору Дмитрию Азарову, что он выделил средства и подарил нам такой автомобиль, - отметил глава семейства.

Глава региона пообещал выделить деньги на покупку автомобиля для многодетной семьи еще в конце января, когда Ирину Кураеву выписали из роддома с 13-м ребенком. Тогда Дмитрий Азаров лично поздравил семью. Спустя четыре месяца после той встречи на средства из резервного фонда губернатора был приобретен восьмиместный Hyundai. Отметим, что семья получила не только минивэн. Каждому из 13 детей вручили свои подарки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самарской области создали сайт, где можно посмотреть фильмы о войне и узнать об акциях в честь 75-летия Победы
В больницы Самарской области поступили еще 10 аппаратов ИВЛ
Ущерб на 1,2 млн рублей: в Тольятти полицейские поймали компьютерного пирата
В сети появился социальный ролик, который призывает самарцев соблюдать режим самоизоляции
Стало известно, где и как заразился коронавирусом 41 новый пациент в Самарской области
Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 2 мая 2020 года: заболел еще 41 человек
В Самарской области семье с 13 детьми подарили минивэн от губернатора
Огонь прошел 0,35 га: в Тольятти утром тушили пожар в лесу
В Самарской области на трассе грузовик протаранил ВАЗ: водитель легковушки погиб
В Самаре восстановили центральный зал бункера Жукова
Главврач из Тольятти рассказал, как коронавирус убивает легкие даже бессимптомных больных