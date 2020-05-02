Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 2 мая 2020 года: заболел еще 41 человек
Стали известны данные по заболеваемости коронавирусом на 2 мая 2020 года. За минувшие сутки в Самарской области выявили 41 новый случай заражения. Таким образом, общее число инфицированных в регионе составляет 433 человека. 53 из них выздоровели, пятеро – скончались.
– Всего за минувшие сутки в России выявили 9 623 новых случая. Из них в Москве заболели 5358 человек, в Московской области – 807. В Санкт-Петербурге 323 человека, – сообщает портал Стопкоронавирус.РФ.
Общее число заболевших коронавирусом в России перевалило за отметку 100 тысяч и составляет 124 054 человек. 15 013 пациентов выздоровели (1 793 за прошедший день), 1 222 больных умерли. За последний день от инфекции скончались 57 человек. В Самарской области продолжает действовать режим полной самоизоляции. Он продлится до 11 мая включительно.
ИСТОЧНИК KP.RU
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