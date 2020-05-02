2020-05-02T12:29:48+03:00
Коронавирус Covid-19

В сети появился социальный ролик, который призывает самарцев соблюдать режим самоизоляции

Видео показывает, к чему может привести беспечность человека в условиях пандемии коронавируса [видео]
Илона МАЙСКАЯ
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Социальный ролик призывает самарцев не выходить из дома из-за коронавирусаСоциальный ролик призывает самарцев не выходить из дома из-за коронавирусаФото: Скриншот с видео
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В России с каждым днем растет число заболевших коронавирусной инфекцией. Только в субботу, 2 мая, выявили более 9,5 тысяч новых пациентов. Общее же число больных перевалило отметку в 100 тысяч человек. Во всех регионах страны уже давно действует режим полной самоизоляции, но далеко не все жители его соблюдают. Недавно в сети появился ролик, который призывает граждан оставаться дома, чтобы не допустить распространение COVID-19. Снимали его в Самарской области.

Ролик показывает, к чему может привести желание погулять на улице без веской на то причины. В центре сюжета мужчина, которого госпитализировали в больницу прямо с прогулки, где он почувствовал себя плохо. Но все это: скорая помощь, медики, больница, койка в палате и аппарат ИВЛ - лишь проносится в голове у мужчины. Избежать этого легко - нужно просто соблюдать режим самоизоляции и выходить на улицу только в случае необходимости: в магазин, аптеку, на работу, кому это разрешено, или выгулять собаку.

Напомним, что режим полной самоизоляции в Самарской области продлили до 11 мая включительно. Кроме того, с 1 мая в регионе действует еще и масочный режим.

#ОСТАВАЙТЕСЬДОМА.

ИСТОЧНИК KP.RU

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