Ущерб на 1,2 млн рублей: в Тольятти полицейские поймали компьютерного пирата
В Тольятти полицейские задержали компьютерного пирата. Молодого человека поймали при продаже контрафактного программного обеспечения — графического редактора.
- По данным оперативников, безработный 26-летний местный житель, который ранее не был судим, продал ПО обратившемуся к нему гражданину. Факт нарушения авторских прав был выявлен в ходе проверочной закупки. Сумма ущерба, причиненного правообладателю, составила более 1,2 млн рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
На тольяттинца завели уголовное дело по статье «Нарушение авторских и смежных прав». Молодому человеку грозит до 6 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU