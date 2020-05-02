2020-05-02T13:08:08+03:00
Происшествия

Ущерб на 1,2 млн рублей: в Тольятти полицейские поймали компьютерного пирата

Молодой человек продал графический редактор и попал под уголовную статью
Анастасия ФИЛАТОВА
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За нарушение авторских прав тольяттинец может провести за решеткой до 6 летЗа нарушение авторских прав тольяттинец может провести за решеткой до 6 летФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Тольятти полицейские задержали компьютерного пирата. Молодого человека поймали при продаже контрафактного программного обеспечения — графического редактора.

- По данным оперативников, безработный 26-летний местный житель, который ранее не был судим, продал ПО обратившемуся к нему гражданину. Факт нарушения авторских прав был выявлен в ходе проверочной закупки. Сумма ущерба, причиненного правообладателю, составила более 1,2 млн рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

На тольяттинца завели уголовное дело по статье «Нарушение авторских и смежных прав». Молодому человеку грозит до 6 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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