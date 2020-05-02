2020-05-02T13:46:19+03:00
Коронавирус Covid-19

В больницы Самарской области поступили еще 10 аппаратов ИВЛ

Медицинское оборудование закупили на средства из федерального бюджета
Анастасия ФИЛАТОВА
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Новые аппараты ИВЛ направили в три самарские и одну тольяттинскую больницы / Фото: оперативный штаб Самарской областиНовые аппараты ИВЛ направили в три самарские и одну тольяттинскую больницы / Фото: оперативный штаб Самарской области
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В Самарскую область привезли еще 10 аппаратов искусственной вентиляции легких. Их распределили по четырем медучреждениям региона. Об этом сообщает оперативный штаб губернии.

- Больница имени В.Д. Середавина в Самаре получила 4 аппарата ИВЛ, областная детская инфекционная больница и горбольница № 6 - по одному. Еще 4 аппарата доставили в Тольяттинскую городскую больницу № 5, - говорится в сообщении.

Напомним, что новую медицинскую технику в регион поставляют за счет федеральных средств. Всего Самарская область должна получить 299 аппаратов ИВЛ.

Отметим, что в губернии зафиксированы уже 433 случая заражения коронавирусом. 53 человека выздоровели, и их выписали из больниц домой. В регионе продолжает действовать режим полной самоизоляции. Он продлится до 11 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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