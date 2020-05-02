В Самарской области создали сайт, где можно посмотреть фильмы о войне и узнать об акциях в честь 75-летия Победы

2 Май 2020 2020-05-02T14:21:40+03:00

Узнать о всех мероприятиях в честь юбилея Победы можно теперь на одном сайте Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Портал объединил в себе всю информацию о праздновании 9 Мая в регионе

Изменить размер текста: A A

В Самарской области в преддверии 9 Мая создали сайт, посвященный 75-летию Победы. На нем можно узнать всю информацию о проводимых в губернии мероприятиях в честь этого праздника. В этом году из-за коронавируса они пройдут в онлайн-формате.

- На сайте любой желающий может узнать обо всех актуальных событиях и акциях, найти подборку фильмов и песен о войне, а также о вкладе Куйбышева в победу, - рассказали в региональном правительстве.

Также этот ресурс объединил все основные медиа-проекты, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. На сайте представлены специальные проекты различных СМИ региона: ГТРК «Самара», «АиФ», Самара-ГИС, журнал «Первый», «Волга Ньюс», «Волжская коммуна», а также «Комсомольская правда».

Так, «Комсомолка» подготовила сразу два проекта: «Маршруты запасной столицы» - прогулки по городу в сопровождении аудиогидов и «Виртуальный Бессмертный полк» - истории участников Великой Отечественной войны в рассказах их потомков. Самые интересные истории войдут в печатный сборник «75 историй Самарского Бессмертного полка».

ИСТОЧНИК KP.RU