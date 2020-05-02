В Самарской области создали сайт, где можно посмотреть фильмы о войне и узнать об акциях в честь 75-летия Победы
В Самарской области в преддверии 9 Мая создали сайт, посвященный 75-летию Победы. На нем можно узнать всю информацию о проводимых в губернии мероприятиях в честь этого праздника. В этом году из-за коронавируса они пройдут в онлайн-формате.
- На сайте любой желающий может узнать обо всех актуальных событиях и акциях, найти подборку фильмов и песен о войне, а также о вкладе Куйбышева в победу, - рассказали в региональном правительстве.
Также этот ресурс объединил все основные медиа-проекты, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. На сайте представлены специальные проекты различных СМИ региона: ГТРК «Самара», «АиФ», Самара-ГИС, журнал «Первый», «Волга Ньюс», «Волжская коммуна», а также «Комсомольская правда».
Так, «Комсомолка» подготовила сразу два проекта: «Маршруты запасной столицы» - прогулки по городу в сопровождении аудиогидов и «Виртуальный Бессмертный полк» - истории участников Великой Отечественной войны в рассказах их потомков. Самые интересные истории войдут в печатный сборник «75 историй Самарского Бессмертного полка».
ИСТОЧНИК KP.RU
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