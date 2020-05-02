Запас большой, но распределение неравномерное: губернатор рассказал о наличии масок в торговых сетях Самарской области

2 Май 2020 2020-05-02T15:06:41+03:00

За два дня самарцы скупили почти 900 тысяч защитных масок Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ближайшие дни в регион завезут еще 2 млн штук средств в защиты

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В Самарской области в субботу, 2 мая, провели очередное заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на котором участники обсудили обеспечение жителей масками. Насколько известно, в торговых сетях региона сейчас находятся более 1,8 млн средств защиты.

В четверг, 30 апреля, в губернии продали 195 тысяч многоразовых масок, 1 мая — свыше 130 тысяч. В аптеках жители региона 30 апреля скупили 550 тысяч одноразовых масок, осталось еще 357 тысяч. В ближайшее время в регион завезут еще две партии средств защиты: 3 мая — около 1 млн масок, а 6 мая — еще 1 млн штук в аптеки.

По словам губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, запасы масок в регионе значительные, но по торговым сетям они распространены неравномерно. Он поручил главам городов и районов провести мониторинг и перераспределить запасы масок.

Напомним, что с 1 мая в губернии действует масочный режим. Рейды по его соблюдению уже начались.

ИСТОЧНИК KP.RU