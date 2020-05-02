2020-05-02T18:01:19+03:00
Общество

В Самаре горячую воду во время гидравлических испытаний отключать не будут

Однако горожан просят быть внимательнее и не подходить близко к наземным теплотрассам
Анастасия ФИЛАТОВА
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Испытания теплосетей нижней зоны Безымянской ТЭЦ пройдут без отключения горячей водыИспытания теплосетей нижней зоны Безымянской ТЭЦ пройдут без отключения горячей водыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре с 6 мая стартуют гидравлические испытания теплосетей нижней зоны Безымянской ТЭЦ. Ранее сообщалось, что из-за этих работ жители Промышленного, Советского и Кировского районов могут на две недели остаться без горячей воды. Однако, как уточнили в «ПТС», проверка теплосетей обойдется без отключения водоснабжения.

- Согласно графику гидравлические испытания участков тепловых сетей нижней зоны Безымянской ТЭЦ продлятся до 19 мая включительно. Теплотрассы будут испытаны повышенным давлением теплоносителя, поэтому мы просим жителей не находиться рядом с трубопроводами наземной прокладки и около тепловых камер, - сообщили в пресс-службе самарского филиала компании «Т Плюс».

Также горожан просят не оставлять свои машины в охранных зонах теплотрасс. В случае обнаружения повреждений теплотрасс можно звонить по телефону диспетчерской службы АО «ПТС» 279-65-00 или сообщать об этом через сайт teplo.energy.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Самаре горячую воду во время гидравлических испытаний отключать не будут
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