Без масок не повезут: в Самаре хотят ужесточить масочный режим в общественном транспорте
В Самаре вслед за Тольятти могут ужесточить правила проезда в общественном транспорте в период пандемии коронавируса. Пускать в автобусы, трамваи, троллейбусы и метро будут только в масках. Об этом стало известно в субботу, 2 мая, на заседании оперативного штаба региона.
По данным главы Самары Елены Лапушкиной, сейчас маски носят около 73% жителей города. В Тольятти большинство горожан тоже соблюдают масочный режим. Также в городе действует правило, что если в транспорте находится человек без маски, то он не трогается с места. Елена Лапушкина заявила, что подобные меры будут применять и в Самаре. В скором времени воспользоваться общественным транспортом без масок будет нельзя.
Отметим, что в Самарской области с 1 мая действует масочный режим. Рейды по выявлению нарушителей уже начались. Наряды полиции усилили сотрудниками аппарата Главка. Особое внимание проверяющие будут уделять тому носят ли самарцы маски в магазинах. Такое поручение дал губернатор Дмитрий Азаров.
ИСТОЧНИК KP.RU
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