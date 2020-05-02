2020-05-02T21:47:05+03:00
Спорт

Тольяттинский ХК «Лада» пополнят новый нападающий и вратарь

Один игрок ранее представлял «ОРДЖИ», другой — «Хумо»
Анастасия ФИЛАТОВА
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Соглашения с обоими хоккеистами рассчитаны на 1 сезонСоглашения с обоими хоккеистами рассчитаны на 1 сезонФото: ХК "Лада".
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Тольяттинский хоккейный клуб «Лада» продолжает формировать команду на новый сезон. Так, за последние два дня он подписал двух новых игроков: нападающего Михаила Абрамова и вратаря Романа Смирягина.

— Клуб достиг договоренности о подписании контрактов с Михаилом Абрамовым и Романом Смирягиными. Срок соглашений — один сезон, — сообщили в пресс-службе тольяттинцев.

Отметим, что в сезоне 2019/2020 нападающий Абрамов выступал за пекинский клуб «ОРДЖИ». В 49 матчах регулярного чемпионата он набрал 23 (10 + 13) очка. Что касается вратаря Смирягина, то в последнее время он выступал за узбекский клуб «Хумо». Он одержал 24 победы в 47 матчах регулярного чемпионата. Коэффициент его надежности — 2,04. Смирягин отразил 92,3% бросков по своим воротам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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