2020-05-02T23:06:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тольятти, последние новости на 3 мая 2020 года: новые случаи заражения и закрытие детсада на карантин

Рассказываем самые последние новости про коронавирус в Тольятти на 3 мая 2020 года
Анастасия ФИЛАТОВА
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Тольятти продолжает занимать первое место по числу зараженных коронавирусом в регионеТольятти продолжает занимать первое место по числу зараженных коронавирусом в регионеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Тольятти по-прежнему остается лидером по числу зараженных коронавирусом в Самарской области. По последним данным общее число пациентов с COVID-19 в автограде сейчас оставляет 153 человека. 18 новых больных выявили накануне, 2 мая. Как тольяттинцы подхватили инфекцию и что еще произошло в городе за минувшие сутки, рассказываем в подборке последних новостей про коронавирус в Тольятти на 3 мая 2020 года.

По данным оперативного штаба региона, 10 новых пациентов в автограде выявили при обследовании круга контактных лиц с ранее заболевшими. Еще 8 человек — это пациенты, которым был поставлен диагноз «внебольничная пневмония, ОРВИ».

В мэрии Тольятти сообщили об еще одном учреждении, которое пришлось закрыть на карантин. Это детский сад № 79 «Гусельки» на бульваре Туполева, 18. В средине апреля там у одной из сотрудниц нашли COVID-19. На момент введения карантина детсад посещали чуть более 20 малышей. Сейчас они, а также персонал учреждения, находятся под наблюдением медиков. Возобновить свою работу садик должен с 6 мая.

В Тольятти, как и по всей Самарской области, продолжает действовать режим самоизоляции. Он продлится до 11 мая включительно. Также в городе соблюдают введенный 1 мая масочный режим. По словам главы Тольятти Сергея Анташева, большинство горожан носят маски. В общественный транспорт жителей автограда пускают только в них. Если хоть кто-нибудь из пассажиров без маски, автобусы с места не трогаются.

В городе ежедневно обрабатывают дезинфицирующим раствором остановки и магистрали. Также здесь регулярно проводят рейды для выявления нарушителей режима самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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