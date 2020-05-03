2020-05-03T08:08:47+03:00
Общество

Ночью 0, днем выше +20: синоптики рассказали о погоде в Самарской области

В праздники будет солнечно и без осадков
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Синоптики обещают 63 региону теплые дни и холодные ночи.Синоптики обещают 63 региону теплые дни и холодные ночи.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Синоптики Приволжского УГМС рассказали о погоде в Самарской области на начало новой недели. Так, ночью столбики термометров будут опускаться до 0 градусов, а днем подниматься выше отметки +20.

Сегодня, 3 мая, в регионе будет переменная облачность, осадков не ожидают. Воздух прогреется до +13… +18. А вот в понедельник, 4 мая, будет еще теплее – +17… +22. Но ночью обещают холодную погоду – 0… +5. Осадков также не ожидают. Будет дуть восточный ветер, 7-12 метров в секунду.

Во вторник, 5 мая, ветер сменит направление на юго-восточное, его скорость днем будет такой же, как день назад. Ночью температура воздуха будет в районе +5… +10, а днем +19… +24. Переменная облачность и без осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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