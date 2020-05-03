2020-05-03T10:33:28+03:00
Общество

В Самаре написали песню к 75-летию Победы, ее исполнили дочь Дмитрия Азарова и хор «Русский формат»

Ее опубликовал в своем инстаграме губернатор региона
Роман АБРАМСКИЙ
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Авторы песни - поэтесса Наталья Семенова и композитор Наталья Гречникова.Авторы песни - поэтесса Наталья Семенова и композитор Наталья Гречникова.Фото: Скриншот с видео
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В Самаре написали песню к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Она называется «Запасная столица», а ее авторы – поэтесса Наталья Семенова и композитор Наталья Гречникова. Исполнили песню дочь губернатора Самарской области Дмитрия Азарова Алена и хор «Русский формат». Видео с песней опубликовал в своем инстаграм глава региона.

- Всё дальше уходят от нас во времени те страшные годы, годы Великой Отечественной войны. Но бессмертный подвиг нашего народа, наших земляков навсегда остался в истории и живёт в памяти каждого из нас. Нельзя забывать, как сотни тысяч жителей региона ушли на фронт, и многие не вернулись. Как день и ночь женщины, старики и дети стояли у станков, до изнеможения работали в полях и на производствах, обеспечивая фронт самым необходимым. Именно наш город стал запасной столицей, куда были эвакуированы заводы и посольства, где вещал Юрий Левитан, и писал знаменитую симфонию Дмитрий Шостакович. У нас собирали легендарный Ил – 2, вклад которого в Великую Победу трудно переоценить. В память о героях поэтесса Наталья Семёнова и композитор Наталья Гречникова написали эти строки и музыку. Спасибо им за песню, которая, уверен, найдёт отклик в ваших сердцах, как нашла отклик у моей дочери и хора «Русский формат», исполнивших песню, - написал в посте Дмитрий Азаров.

azarov.lifeazarov.life
Дмитрий Азаров: Всё дальше уходят от нас во времени те страшные годы, годы Великой Отечественной войны.
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ИСТОЧНИК KP.RU

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