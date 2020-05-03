Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 3 мая 2020 года: заболели еще 85 человек

3 Май 2020 2020-05-03T11:18:20+03:00

Роспотребнадзор прогнозирует, что количество заболевших за сутки в Самарской области в ближайшее время вырастит до 100 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Всего по данным на 3 мая 2020 года в России зафиксировали 10 633 новых случаев заболевания

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Стали известны данные по заболеваемости коронавирусом на 3 мая 2020 года. За минувшие сутки в Самарской области выявили 85 новых случаев заражения. Таким образом, всего в регионе COVID-19 подхватили 518 человек. Из них выздоровели 58 человек. Пятеро скончались.

- Всего за прошедшие сутки в России выявили 10 633 новых случая. Больше всего в Москве – 5 948. Затем идут Московская область (822) и Санкт-Петербург (295 ). Самарская область на десятом месте, - говорится на сайте Стопкоронавирус.рф.

Напомним, в Самарской области продолжают действовать режим самоизоляции и масочный режим. Власти региональной столицы хотят ввести масочный режим и в общественном транспорте. Сейчас такой действует в Тольятти.

Роспотребнадзор прогнозирует, что количество заболевших за сутки в Самарской области в ближайшее время вырастет до 100 человек.

Напомним, что накануне из-за коронавируса на карантин в Тольятти закрыли детский сад. Журналисты КП-Самара посетили обсерватор в Кинель-Черкасском районе и посмотрели, как там живут туристы и как работает местный персонал.

ИСТОЧНИК KP.RU