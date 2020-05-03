2020-05-03T12:26:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Самарская область ставит рекорды по коронавирусу: уже больше полтысячи больных

В регионе за сутки нашли 85 зараженных, глава Роспотребнадзора считает, что скоро будет по сто в день
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Врачи проводят все больше проверокВрачи проводят все больше проверокФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области число зараженных коронавирусом 3 мая 2020 года перевалило за полсотни. Всего количество пациентов, у которых нашли COVID19, достигло 518. Пиковое значение за сутки достигнуто третьего мая - оперативный штаб страны сообщил о 85 заболевших за день. До этого самая большая цифра была 55 зараженных за сутки

Также пиковое значение достигнуто и по России - 10633 случая. Всего по России зарегистрировано уже 1280 смертей от коронавируса.

В Самарской области заболевание выявили еще в шести новых районах. Два очага заболеваемости выявлены в двух строительных компаниях.

Напомним, что накануне из-за коронавируса на карантин в Тольятти закрыли детский сад. Журналисты КП-Самара посетили обсерватор в Кинель-Черкасском районе и посмотрели, как там живут туристы и как работает местный персонал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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