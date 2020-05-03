2020-05-03T11:05:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Стало известно, где и как заразились коронавирусом 85 новых пациентов

Всего в регионе по данным на 3 мая 2020 года 518 случаев заражения COVID-19
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Больше всего заболевших за прошедшие сутки в регионе – в Самаре.Больше всего заболевших за прошедшие сутки в регионе – в Самаре.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Оперативный штаб Самарской области рассказал, где и как заразились коронавирусом новые пациенты. Напомним, по данным на воскресенье, 3 мая, выявили еще 85 случаев заболевания COVID-19. Таким образом, общее число заболевших в области – 518 человек. Выздоровели 58. Скончались пятеро.

- Больше всего заболевших за прошедшие сутки в регионе – в Самаре. В областной столице 39 случаев. В Сызрани COVID-19 подхватили 17 человек, в Тольятти – 13, - говорится в сообщении.

Еще три случая в Челно-Вершинском районе, по два в Жигулевске, Безенчукском и Сергиевском районах, по одному – в Новокуйбышевске, Чапаевске, Исаклинском, Красноармейском, Пестравском, Приволжском и Хворостянском районах.

53 человека из новых заболевших раньше контактировали с заразившимися. 14 их них работают в «Самаратрансстрое», 6 человек – ООО ТТС «РОКАДА». Специалисты считают, что там были очаги заболевания.

Еще у 32-х жителей региона коронавирус нашли после обследования с диагнозом ОРВИ и внебольничная пневмония.

Сейчас под наблюдением в Самарской области 673 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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