Стало известно, где и как заразились коронавирусом 85 новых пациентов
Оперативный штаб Самарской области рассказал, где и как заразились коронавирусом новые пациенты. Напомним, по данным на воскресенье, 3 мая, выявили еще 85 случаев заболевания COVID-19. Таким образом, общее число заболевших в области – 518 человек. Выздоровели 58. Скончались пятеро.
- Больше всего заболевших за прошедшие сутки в регионе – в Самаре. В областной столице 39 случаев. В Сызрани COVID-19 подхватили 17 человек, в Тольятти – 13, - говорится в сообщении.
Еще три случая в Челно-Вершинском районе, по два в Жигулевске, Безенчукском и Сергиевском районах, по одному – в Новокуйбышевске, Чапаевске, Исаклинском, Красноармейском, Пестравском, Приволжском и Хворостянском районах.
53 человека из новых заболевших раньше контактировали с заразившимися. 14 их них работают в «Самаратрансстрое», 6 человек – ООО ТТС «РОКАДА». Специалисты считают, что там были очаги заболевания.
Еще у 32-х жителей региона коронавирус нашли после обследования с диагнозом ОРВИ и внебольничная пневмония.
Сейчас под наблюдением в Самарской области 673 человека.
ИСТОЧНИК KP.RU