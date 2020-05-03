Жители Самары нашли в Волге черепах
Жители Самары поделились фотографиями черепах в Волге. Эльвира Кагирова опубликовала фотографиями в своем инстаграме. Красноухая черепаха купалась в солнечных лучах прямо у кромки воды, а потом быстро уплыла от людей.
В Волге черепах стали замечать не так давно. Много обсуждений такие новости вызывали в прошлом году. До этого они водились в речках поменьше, где более заболочены берега, а также в районе Астрахани.
Биологи объясняют, что переживать за черепах и спасать их не нужно: их никто не выкинул, черепахи живут в таких условиях, они являются водоплавающими. Поэтому не стоит уносить их подальше от воды.
ИСТОЧНИК KP.RU