2020-05-03T11:28:12+03:00
Общество

Жители Самары нашли в Волге черепах

Биологи просят не обижать живность: они не сбежали, а живут в таких природных условиях
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре нашли черепахВ Самаре нашли черепах
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Жители Самары поделились фотографиями черепах в Волге. Эльвира Кагирова опубликовала фотографиями в своем инстаграме. Красноухая черепаха купалась в солнечных лучах прямо у кромки воды, а потом быстро уплыла от людей.

В Волге черепах стали замечать не так давно. Много обсуждений такие новости вызывали в прошлом году. До этого они водились в речках поменьше, где более заболочены берега, а также в районе Астрахани.

Биологи объясняют, что переживать за черепах и спасать их не нужно: их никто не выкинул, черепахи живут в таких условиях, они являются водоплавающими. Поэтому не стоит уносить их подальше от воды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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