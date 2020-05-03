В Самаре завершают установку бюстов на Аллее маршалов

3 Май 2020 2020-05-03T12:32:12+03:00

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В Самаре заканчивают установку бюстов маршалов Великой Отечественной войны на площади Славы – на пути к храму Георгия Победоносца. В основе концепции Аллеи маршалов - героическая жизнь полководцев, маршалов Победы, судьбы которых связаны с Куйбышевым: Александра Василевского, Кирилла Мерецкова, Андрея Еременко, Василия Соколовского, Бориса Шапошникова, Родиона Малиновского, Климента Ворошилова. Ход работ на проекте лично оценил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

- Работы нужно завершить к 9 мая, сделать все грамотно, профессионально, достойно памяти этих выдающихся полководцев – маршалов Победы, которые в разные годы жили, служили, лечились в Куйбышеве. И то, что мы увековечиваем в юбилейный год память об этих великих полководцах, считаю очень важным, - отметил глава региона.

Открытие Аллеи маршалов пройдет в День Победы 9 мая. Однако жители Самары и области не смогут посмотреть на церемонию из-за коронавируса. Но расстраиваться не стоит – после того, как пандемия пройдет, торжественные мероприятия пройдут еще раз – уже для зрителей.

- Никакая пандемия не может отменить память о Великой войне и о Великой Победе. Приедет время, когда мы сможем в торжественной обстановке отметить День Победы в Великой Отечественной войне, провести Парад, посвященный Дню Победы. Этот день обязательно настанет, когда мы победим угрозу распространения инфекции, когда мы сможем быть уверены, что здоровье людей, в первую очередь, ветеранов, не будет подвергаться никакой угрозе. А 9 мая Аллея просто начнет свою работу. Мы создадим условия для того, чтобы этот день в истории Аллеи маршалов – День 75-летия Победы – был занесен как день открытия. Еще раз подчеркну: в торжественной обстановке церемония состоится чуть позже, - пообещал Дмитрий Азаров.

ИСТОЧНИК KP.RU