В селе Ширяево обнаружили могильную плиту 19 века

3 Май 2020 2020-05-03T15:03:27+03:00

Памятник обнаружили из-за того, что на озерах в селе упал уровень воды. Фото: vk.com/ondryushka.

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Самарский градозащитник Андрей Кочетков в своих соцсетях сообщил о находке в селе Ширяево могильной плиты. Памятник обнаружили из-за того, что на озерах в селе упал уровень воды.

- Плиту помыли и стала разборчивой часть надписи – «Потъ семъ камн[ем] поко[ится] раба божия Анна (дальше неразборчиво) скончалась 1828 (?) (дальше неразборчиво)». Пишут, что фамилия Анны, возможно, читается «Дмитриева», а год - 1883-й или 1888-й. В таком разе она могла быть знакома с Ильёй Репиным, который жил в Ширяеве в 1870-м и писал эскизы к «Бурлакам на Волге», - рассказал Андрей Кочетков.

Информацию о находке градозащтники передал в УГООКН. Фото: vk.com/ondryushka.

Информацию о находке передали в Управление государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU