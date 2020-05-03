2020-05-03T15:55:20+03:00
Общество

В Самарской области объявили оранжевый уровень опасности

Все из-за пожаров в лесах
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Жителям региона напоминают о необходимости быль осторожным с огнем, не разводить костры в лесу или на торфянике и т.д.Жителям региона напоминают о необходимости быль осторожным с огнем, не разводить костры в лесу или на торфянике и т.д.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Региональное ГУ МЧС объявило о введении в Самарской области оранжевый уровень опасности. Все из-за возможных пожаров в лесах.

- В период с 5 по 7 мая местами по Самарской области ожидается высокая пожарная опасность лесов 4 класс. Вводится запрет на посещение лесов! – говорится на сайте Главного управления МЧС по Самарской области.

Жителям региона напоминают о необходимости быль осторожным с огнем, не разводить костры в лесу или на торфянике, не поджигать сухую траву, не бросать непотушенные спички и сигареты, не пользоваться пиротехникой и т.д.

- Если вы заметили в лесу небольшой пожар, нужно принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону прямой линии лесной охраны по Самарской области: 8-800-100-94-00 (круглосуточно). При возникновении ЧС нужно звонить по номерам 101 и 01, - рассказали в МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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