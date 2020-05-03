Игроки и тренеры «Крыльев Советов» привезли подарки в больницы, где лечат пациентов с коронавирусом

3 Май 2020 2020-05-03T16:43:16+03:00

В клубе отметили, что «Крылья» намерены и дальше продолжать традицию лично благодарить врачей за их труд. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Сергей Корниленко и Виктор Гаус побывали в Самарской областной детской инфекционной больнице, а Владимир Полуяхтов и Егор Голенков – в больнице Середавина

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Тренеры и футболисты «Крыльев Советов» в день рождения клуба, 3 мая, сами дарили подарки. Они приехали в больницы, где лечат пациентов с коронавирусом.

- Тренеры нашей команды Сергей Корниленко и Виктор Гаус отправились в Самарскую областную детскую инфекционную больницу, а игроки «Крыльев» Владимир Полуяхтов и Егор Голенков – в Самарскую областную клиническую больницу имени В.Д. Середавина. Представители нашего клуба поблагодарили врачей за их труд и отметили, что сейчас им приходится сложнее всех, - рассказали в пресс-службе «КС».

В клубе отметили, что «Крылья» намерены и дальше продолжать традицию лично благодарить врачей за их труд.

Напомним, в Самарской области 518 человек заразились коронавирусом. Из них 58 поправились. Пять человек скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU