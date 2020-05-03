Теплоэнергетики «Т Плюс» направили Самарской области 10 млн рублей на борьбу с коронавирусом

3 Май 2020 2020-05-03T17:55:45+03:00

Средства пойдут на закупку медицинского оборудования, дополнительное оснащение и поддержание деятельности больниц, их обеспечение антисептиками и средствами индивидуальной защиты. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Самарская область получит 10 млн рублей от компании «Т Плюс» в качестве помощи для борьбы с коронавирусом. Пожертвования направят в медучреждения региона – больницу Середавина, Областную детскую инфекционную больницу, Самарскую городскую больницу №6, Тольяттинскую городскую клиническую больницу №5. Деньги пойдут на закупку медицинского оборудования, дополнительное оснащение и поддержание деятельности больниц, их обеспечение антисептиками и средствами индивидуальной защиты, рассказали в «Т Плюс».

- Вместе с этим в апреле энергетики в рамках действующей в компании грантовой программы организовали горячее питание медицинских работников. Обеды получают 20 сотрудников Самарской детской инфекционной больницы, а также персонал обсерватора для лиц, прибывших из эпидемически неблагополучных территорий по новой коронавирусной инфекции на базе «Пансионата «Радуга» в Тольятти. «Самарская городская больница №6» обеспечена кулерами и стодневным запасом питьевой воды, - говорится в сообщении.

Помимо этого теплоэнергетики и компания «Ренова» закупили для 16 регионов 50 000 наборов для тестирвоания на коронавирус. 5 000 тестов передали самарскому СПИД-центру.

ИСТОЧНИК KP.RU