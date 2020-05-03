117 нарушителей режима самоизоляции выявили за сутки в Самарской области
В Самарской области за прошедшие сутки выявили 117 нарушителей режима самоизоляции. По данным оперативного штаба, 78 человек остановила полиция, четырех – транспортная полиция, 17 – сотрудники органов исполнительной власти, 18 – муниципальные власти.
Напомним, помимо режима самоизоляции в Самарской области до 11 мая действует масочный режим. Это значит, что маски – одноразовые или многоразовые – нужно носить в общественном транспорте, аптеках, такси и в других местах, где есть контакт с людьми.
По данным на воскресенье, 3 мая, за прошедшие сутки коронавирусом в Самарском регионе заразились 85 человек. За все время инфекцию подхватили 518 жителей области.
ИСТОЧНИК KP.RU