2020-05-03T19:08:23+03:00
Общество

117 нарушителей режима самоизоляции выявили за сутки в Самарской области

Из них 78 человек остановила полиция
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Помимо режима самоизоляции в Самарской области до 11 мая действует масочный режим.Помимо режима самоизоляции в Самарской области до 11 мая действует масочный режим.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области за прошедшие сутки выявили 117 нарушителей режима самоизоляции. По данным оперативного штаба, 78 человек остановила полиция, четырех – транспортная полиция, 17 – сотрудники органов исполнительной власти, 18 – муниципальные власти.

Напомним, помимо режима самоизоляции в Самарской области до 11 мая действует масочный режим. Это значит, что маски – одноразовые или многоразовые – нужно носить в общественном транспорте, аптеках, такси и в других местах, где есть контакт с людьми.

По данным на воскресенье, 3 мая, за прошедшие сутки коронавирусом в Самарском регионе заразились 85 человек. За все время инфекцию подхватили 518 жителей области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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