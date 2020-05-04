Коронавирус в Тольятти, последние новости на 4 мая 2020 года: 166 зараженных, два сотрудника АВТОВАЗа

4 Май 2020 2020-05-04T08:14:23+03:00

В Тольятти 166 зараженных за все время Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рассказываем последние новости про коронавирус в Тольятти на 4 мая 2020 года

Изменить размер текста: A A

Последние новости про коронавирус в Тольятти на 4 мая 2020 не слишком ободряющи. На 4 мая заражены 166 человек, из них двое человек - сотрудники АВТОВАЗа. На предприятии сообщили, что это сотрудники прессового производства и службы логистики. На карантине сегодня находится 11 вазовцев, но скоро эта цифра вырастет из-за второго заболевшего.

3 мая в Тольятти нашли 17 новых зараженных, большая часть из них ранее контактировала с носителями коронавируса.

На территории Тольятти обнаружен очаг инфекции: в тольяттинском психоневрологическом диспансере заболели более 20 человек, источником заражения послужила сотрудница диспансера.

В Тольятти продолжают действовать ограничительные меры. В общественном транспорте обязательно ношение масок, если есть пассажиры без них, то транспорт просто не трогается с места.В магазинах и других общественных местах ношение масок обязательно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

"Пациенту хорошо, а легкие уже повреждены": главврач из Тольятти рассказал о коварстве коронавируса

Заслуженный врач РФ Николай Ренц - о том, как избежать инфекции не помогает прекрасный иммунитет и почему на койках все больше пациентов с почти точной вирусной пневомнией, но с отрицательными анализами(подробности)

Желтые человечки и самолетик из окна: чем занимаются туристы, которых из-за коронавируса закрыли в обсерваторе под Самарой

Журналисты "КП-Самара" подсмотрели, что сейчас происходит в санатории "Колос", где свой 14-дневный карантин отбывают 128 туристов из разных регионов России (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU