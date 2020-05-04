2020-05-04T08:14:23+03:00
Общество

Коронавирус в Тольятти, последние новости на 4 мая 2020 года: 166 зараженных, два сотрудника АВТОВАЗа

Рассказываем последние новости про коронавирус в Тольятти на 4 мая 2020 года
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Тольятти 166 зараженных за все времяВ Тольятти 166 зараженных за все времяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Последние новости про коронавирус в Тольятти на 4 мая 2020 не слишком ободряющи. На 4 мая заражены 166 человек, из них двое человек - сотрудники АВТОВАЗа. На предприятии сообщили, что это сотрудники прессового производства и службы логистики. На карантине сегодня находится 11 вазовцев, но скоро эта цифра вырастет из-за второго заболевшего.

3 мая в Тольятти нашли 17 новых зараженных, большая часть из них ранее контактировала с носителями коронавируса.

На территории Тольятти обнаружен очаг инфекции: в тольяттинском психоневрологическом диспансере заболели более 20 человек, источником заражения послужила сотрудница диспансера.

В Тольятти продолжают действовать ограничительные меры. В общественном транспорте обязательно ношение масок, если есть пассажиры без них, то транспорт просто не трогается с места.В магазинах и других общественных местах ношение масок обязательно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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