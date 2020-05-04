Концерт ко Дню Победы 9 мая в Самаре в 2020 году пройдет без зрителей

4 Май 2020 2020-05-04T08:44:19+03:00

Еще год назад День Победы отмечали все равно по-другому

Онлайн-трансляция концерта ко Дню Победы 9 мая в Самаре в 2020 году пройдет в режиме реального времени

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Концерт ко Дню Победы в Самаре 9 мая 2020 года пройдет без зрителей.На сцене Дома офицеров выступят ансамбль песни и танца "Волжские казаки", а также творческие коллективы Самары. Но в зале будет пусто: посмотреть концерт жители Самары смогут онлайн, на Ютуб-канале Дома офицеров и на сайте kp.ru.

- Со сцены прозвучат стихи, песни, творческие коллективы покажут различные танцевальные композиции. Ансамбль песни и танца 2-й Гвардейской общевойсковой армии исполнит такие песни как «Прощайте, скалистые горы», «Казаки в Берлине» и «Баллада о солдате» и «День Победы», - пообещали организаторы, анонсировав прямую онлайн-трансляцию.

Напомним, что в этом году из-за коронавируса отменили Парад Победы 9 мая 2020 года и в Самаре, и по всей России. Однако, праздновать юбилей Победы все равно будут. Так в Самаре прогремит салют из нескольких точек - на него жители смогут полюбоваться из окон, также военные устроят воздушный парад авиации. Теперь к списку мероприятий прибавился еще и концерт.

ИСТОЧНИК KP.RU