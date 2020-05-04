В Самарской области мужчина давал взятку полицейскому, чтобы защитить жену

4 Май 2020 2020-05-04T09:56:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самарской области задержали мужчину, который передавал взятку полицейскому. За это вознаграждение блюститель правопорядка должен был не проводить проверку магазина его супруги и не изымать продукцию из торговой точки.

- Полицейский отказался принять взятку и доложил руководителю о противоправном предложении гражданина, - отметили в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Деньги 49-летний житель пгт. Междуреченск передавал полицейскому в автомобиле "Лада Гранта". Он предложил 15 тыс рублей и попросил скрыть найденные нарушения. Теперь за взятку мужчине грозит лишение свободы до восьми лет и штраф, который может равняться сумме взятки в 30-кратном размере.

ИСТОЧНИК KP.RU