2020-05-04T09:56:01+03:00
Общество

В Самарской области мужчина давал взятку полицейскому, чтобы защитить жену

У супруги-владелицы магазина должны были изъять продукцию
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Сызрани пресекли попытку дачи взятки полицейскомуВ Сызрани пресекли попытку дачи взятки полицейскому
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В Самарской области задержали мужчину, который передавал взятку полицейскому. За это вознаграждение блюститель правопорядка должен был не проводить проверку магазина его супруги и не изымать продукцию из торговой точки.

- Полицейский отказался принять взятку и доложил руководителю о противоправном предложении гражданина, - отметили в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Деньги 49-летний житель пгт. Междуреченск передавал полицейскому в автомобиле "Лада Гранта". Он предложил 15 тыс рублей и попросил скрыть найденные нарушения. Теперь за взятку мужчине грозит лишение свободы до восьми лет и штраф, который может равняться сумме взятки в 30-кратном размере.

ИСТОЧНИК KP.RU

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