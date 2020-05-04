Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 4 мая 2020 года: заболели еще 60 человек

4 Май 2020 2020-05-04T11:15:08+03:00

Найдены 60 новых случаев заражения коронавирусом в Самарской области на 4 мая 2020 года

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Продолжается прирост случаев заболевания новой инфекцией в регионе. За сутки на 4 мая 2020 выявлено 60 новых случаев заражения коронавирусом в Самарской области. Больше всего выявлено в Самаре, здесь 37 новых заболевших.

Почти половина заболевших - это те люди, кто лежал в больнице с пневмонией и ОРВИ и им сделали тест на коронавирус. Всего на 4 мая зафиксировано 578 случаев.

В России, кстати, количество случаев заражения не снижается - за сутки нашли 10581 зараженных пациентов. А вот в Самарской области рекорд был достигнут вчера, когда зафиксировали 85 новых заболевших.

Выписались на данный момент 59 человек, еще пять человек скончались - эта цифра не меняется уже неделю. 686 человек находятся под медицинским наблюдением.

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ИСТОЧНИК KP.RU