Стало известно, как к 4 мая заразились коронавирусом еще 60 пациентов в Самарской области

4 Май 2020 2020-05-04T11:24:31+03:00

В оперативном штабе рассказали, как заразились коронавирусом 60 пациентов, о которых стало известно 4 мая

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В Самарской области 4 мая стало известно еще о 60 заболевших коронавирусом пациентах. В оперативном штабе рассказали, как они заразились новой коронавирусной инфекцией и как ее обнаружили у них.

Почти половина из новых заболевших - а это 23 человека - ранее лежали в больнице с гриппом и ОРВИ, а затем их обследовали и сделали тесты, увидев типичную клиническую картину. Кстати, недавно главврач тольяттинской больницы Николай Ренц рассказал, как чувствуют себя коронавирусные больные в Тольятти и почему не всегда тесты совпадают с тем, что видит врач.

Еще 37 из 60 человек выявлены после того, как обследовали контактных лиц. Это 27 человек в Самаре, три в Волжском районе, двое в Сызрани, и по одному в Тольятти, Кинельском, ставропольском, Клявлинском и Алексеевском районах.

Под медицинским наблюдением остаются 686 человек. За последние сутки лаборатории провели 2331 исследование.

59 человек сейчас уже выписаны, так как они переболели и тесты оказались отрицательными. Пять человек скончались, это все пожилые люди с другими заболеваниями в анамнезе.

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ИСТОЧНИК KP.RU