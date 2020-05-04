Карта распространения коронавируса в Самарской области на 4 мая 2020 года: зараженные еще в двух районах

4 Май 2020 2020-05-04T12:22:57+03:00

Появилась новая карта распространения коронавируса в Самарской области на 4 мая 2020 года

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Появилась новая карта распространения коронавируса в Самарской области на 4 мая 2020 года. К этому дню на карте прибавились еще два района - Кинельский и Алексеевский. Там было найдено по одному случаю. Напомним, что впервые в Кинеле больного нашли второго мая. Теперь среди контактных лиц нашли еще двух заболевших.

Всего в Самарской области на 4 мая 2020 года найдено 578 случаев заражения коронавирусом.

Посмотреть интерактивную карту распространения коронавируса в Самарской области можно здесь. Большая часть - 209 случаев - в областной столице, 177 - в Тольятти. На третьем месте Сызрань, здесь 84 заболевших. Также 1 зараженный есть в Сзыранском районе, а двое - в Октябрьске.

18 зараженных в Новокуйбышевске, 17 в Чапаевске, 15 в Жигулевске, по 13 в Волжском и Стоавропольском районах.

Среди муниципальных районов также в лидерах Сергиевский - здесь пять зараженных - и Камышлинский, четверо заболевших пациентов.

В оперативном штабе также сообщают, что вылечилось 59 человек, количество умерших не увеличилось, их все еще пятеро. За сутки медики провели 2331 лабораторное исследование на коронавирус.

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ИСТОЧНИК KP.RU