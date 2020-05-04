2020-05-04T14:00:52+03:00
Общество

В Самаре за 2,8 миллиона рублей отремонтируют дворы в Железнодорожном районе

На сайте закупок для этих работ ищут подрядчика
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Дворы обновят и оснастят детскими площадкамиДворы обновят и оснастят детскими площадками
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В Самаре займутся благоустройством дворов в Железнодорожном районе. Сейчас на сайте госзакупок объявлен поиск подрядчика, который займется этими работами. На все обещают 2,8 млн рублей - это начальная цена контракта. В описании объекта закупок описано, что именно появится во дворах.

Во-первых, во дворах разместят шесть информационных стендов, на них будут размещены правила пользования детский площадкой. Также для дворов подготовлены 32 скамейки с поручнями, 8 бетонных урн, одни качели на металлических стойках, песочный дворик со счетами с аркой и без, стенки для метания мячиков, тренажер, двухсекционные качели, детский игровой комлпекс, три спортивных комплекса с баскетбольным кольцом.

Также подрядчик должен будет провести озеленительные работы. Во дворах появятся газоны и кусты жасмина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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