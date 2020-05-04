2020-05-04T14:19:15+03:00
Общество

В Самарской области от коронавируса избавились четверо взрослых и двое детей

Еще шесть человек с коронавирусом выписали из больниц Самары и Тольятти 4 мая 2020 года
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самарской области люди продолжают выздоравливать от коронавирусаВ Самарской области люди продолжают выздоравливать от коронавируса
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В Самарской области от коронавируса вылечили еще шесть человек. Их выписали после того, как три теста показали отрицательный результат - их организм полностью победил инфекцию.

Трое человек выписаны в Самаре. В шестой больнице вылечился мужчина, который лежал там после возвращения из Москвы. Болезнь у него протекала в легкой форме. Из детской инфекционной больницы выписали двоих детей. Они заболели, после того как контактировали с ранее заболевшими. У них болезнь тоже протекала в легкой форме.

В Тольятти из больницы выписали двоих человек - они также переносили коронавирусную инфекцию в легкой форме. А еще один человек лечился дома - у него было бессимптомное течение заболевания.

Сейчас состояние у всех удовлетворительное. Всего выздоровело 64 человека.

На 4 мая 2020 года в регионе зарегистрировано всего 578 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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