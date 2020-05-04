На улицах Самары нашли много людей несмотря на самоизоляцию
В Самаре опять зафиксировали низкий уровень индекса самоизоляции. 4 мая 2020 года он достиг 2,5. По данным Яндекса на улицах слишком много людей. Сервис советует хоть кому-то остаться дома, но, по-видимому, прислушиваются к рекомендациям не все. Да это и неудивительно - на улице отличная погода, синоптики обещают тепло до +21 градуса.
По данным полиции за прошлые сутки нашли 69 нарушителей. Из них шестерых выявила транспортная полиция.
Остается надеяться, что те, кто сейчас выходят на улицу, соблюдают правила безопасности и носят маски. Напоминаем, что с 1 мая действует масочный режим, без масок нельзя появляться в общественных местах.
ИСТОЧНИК KP.RU