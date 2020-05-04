2020-05-04T14:30:29+03:00
Общество

На улицах Самары нашли много людей несмотря на самоизоляцию

Индекс самоизоляции в Самаре упал ниже, чем в рабочие дни
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре хорошая погода, никто не хочет сидеть домаВ Самаре хорошая погода, никто не хочет сидеть домаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре опять зафиксировали низкий уровень индекса самоизоляции. 4 мая 2020 года он достиг 2,5. По данным Яндекса на улицах слишком много людей. Сервис советует хоть кому-то остаться дома, но, по-видимому, прислушиваются к рекомендациям не все. Да это и неудивительно - на улице отличная погода, синоптики обещают тепло до +21 градуса.

По данным полиции за прошлые сутки нашли 69 нарушителей. Из них шестерых выявила транспортная полиция.

Остается надеяться, что те, кто сейчас выходят на улицу, соблюдают правила безопасности и носят маски. Напоминаем, что с 1 мая действует масочный режим, без масок нельзя появляться в общественных местах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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