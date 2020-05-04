2020-05-04T14:49:28+03:00
Общество

В Самаре в память о героях войны сделали сотни белых журавлей

В акции может принять участие каждый, просто разместив фото журавлика на фоне портрета Героя
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Участники акции размещают фото героев и журавликовУчастники акции размещают фото героев и журавликов
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В Самарской области уже сотни жителей поддержали флешмоб "Журавль памяти". Для участия в акции нужно разместить на страничке фото своего героя Великой Отечественной войны, а на его фоне поставить изображение белого журавлика, а также поставить хештег #журавльпамяти.

Участниками акции уже стали не только жители Самарской области, но и других регионов.

- Акция «Журавль Памяти» особенно важная для подрастающего поколения, потому что она в доступной для них форме вовлекает их в изучение истории своей страны, своей семьи. Пока мы бережно передаем эту память из поколения в поколение, нашу историю никто не сможет не осквернить, не переписать, - отметил депутат Самарской губернской думы Денис Волков, который и был инициатором акции.

Именно депутат запустил акцию в своем инстаграме, сделав первого журавлика. Теперь идею подхватили другие участники, которые делают журавликов оригами, рисуют из или мастерят аппликацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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