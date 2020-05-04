2020-05-04T15:03:15+03:00
Общество

В Самаре будет по-летнему жарко и довольно ветрено

В ближайшие три дня в Самаре погода будет по-летнему жаркой, а в среду будет порывистый ветер
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре уже летняя погодаВ Самаре уже летняя погода
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В Самару приходит летняя жара. С 5 по 7 мая будет до +26 +27 градусов тепла. Дождей не обещают, будет малооблачно и сухо.

Ветер будет дуть юго-восточный, шестого мая он разгонится до 15-18 метров в секунду. Ночью также будет тепло до +13 градусов, земля будет прогреваться еще сильнее.

Такую погоду в регион принес Казахстанский антициклон, благодаря ему будет стоять жара и сухость. А вот к концу недели пройдут небольшие дожди, так как к западным районам приблизится атмосферный фронт с волнами.

Это значит, что к следующим выходным в регионе может стать посвежее. А вот майские праздники выдались по-настоящему жаркими и это точно не способствует успешной самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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