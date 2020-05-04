В Самаре будет по-летнему жарко и довольно ветрено
В Самару приходит летняя жара. С 5 по 7 мая будет до +26 +27 градусов тепла. Дождей не обещают, будет малооблачно и сухо.
Ветер будет дуть юго-восточный, шестого мая он разгонится до 15-18 метров в секунду. Ночью также будет тепло до +13 градусов, земля будет прогреваться еще сильнее.
Такую погоду в регион принес Казахстанский антициклон, благодаря ему будет стоять жара и сухость. А вот к концу недели пройдут небольшие дожди, так как к западным районам приблизится атмосферный фронт с волнами.
Это значит, что к следующим выходным в регионе может стать посвежее. А вот майские праздники выдались по-настоящему жаркими и это точно не способствует успешной самоизоляции.
ИСТОЧНИК KP.RU