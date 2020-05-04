2020-05-04T18:54:45+03:00
Общество

Репетиция воздушного Парада Победы 9 мая 2020 в Самаре: когда начнется, где посмотреть

Стало известно, когда пройдет первая репетиция воздушного Парада Победы 9 мая 2020 в Самаре
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре начнутся репетиции воздушного парадаВ Самаре начнутся репетиции воздушного парада
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Появилась дата первой репетиции воздушного Парада Победы 9 мая 2020 в Самаре. Она пройдет уже 5 мая и полюбоваться фигурами, которые пилоты будут выписывать в небесах, смогут все желающие.

В первой тренировке - демонстрационном пролете - будет участвовать не вся техника. В репетиции задействуют только самолеты: два фронтовых бомбардировщика - разведчика Су-24МР и два сверхзвуковых истребителя Су-34. Воздушные суда прибудут в Самару с аэродрома в Челябинской области и пилоты потренируются держать правильную дистанцию между машинами при полете на малых высотах.

9 мая в воздушном Параде Победы в Самаре в воздух поднимутся два транспортно-штурмовых вертолета Ми-8.

Над центром города техника пролетит на высоте до 400 метров, участниками воздушного парада авиации станут шесть машин с разных авиабаз ЦВО, сообщили в пресс-службе.

Полеты в Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске станут самыми масштабными.

Напомним, что также военные обещают порадовать самарцев торжественным салютом на 9 мая 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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