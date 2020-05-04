2020-05-04T20:16:11+03:00
Общество

"Каждый держит спинку": в пансионате для инвалидов в Жигулевске показали жизнь в карантине

Сотрудники на 2 недели остались с подопечными вдали от семей, но не теряют духа и оптимизма
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Сотрудники пансионата не падают духомСотрудники пансионата не падают духом
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Директор Солнечнополянского пансионата для инвалидов Светлана Тараканова показала, как учреждение живет на превентивном карантине. На 14 дней в добровольную обсервацию вместе с пациентами, к которым сейчас не пускают посетителей, ушел персонал двух отделений пансионата, которые находятся рядом с Жигулевском. Но в вынужденном заточении на рабочем месте и вдали от семей люди не отчаиваются.

- Первопроходцам всегда немного сложнее, но мы поддерживаем друг друга. Конечно, дела не терпят остановки. На четырнадцать дней - мы одна семья, - написала Светлана Тараканова.

Из ее фотоисторий следует, что в пансионате даже отмечали 1 мая небольшой демонстрацией по дезинфицированной территории. А в выходные дни гуляли по территории, фотографировались в масках и с табличками, играли в шахматы и нарды с подопечными.

Постояльцам есть чем заняться

Постояльцам есть чем заняться

У нас есть прекрасная мотивация, что сохраняя жизнь и здоровье наших постояльцев, мы сохраняем и свою работу, - улыбается директор пансионата.

Напомним, что в таком режиме работают все пансионаты для пожилых и для инвалидов в регионе, также на карантин ушли детские дома, приюты и другие подобные заведения. Все это делается для того, чтобы обезопасить людей от распространения коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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