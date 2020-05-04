Коронавирус в Тольятти, последние новости на 5 мая 2020 года: 36 "вазовцев" на карантине
177 зараженных коронавирусом всего, несколько десятков выписанных пациентов - такова статистика по цифрам коронавируса на утро 5 мая 2020 года в Самаре. Засутки в Тольятти заболели 11 человек, один из них выявлен среди контактных с ранее заболевшими лиц. Остальных нашли среди больных пневмонией и ОРВИ.
Два человека заражены среди работников АВТОВАЗа, известно, что это сотрудник прессового производства и службы логистики. При этмо на заводе обращают внимание на низкую самодисиплину за пределами рабочего места и предупреждают, что если будет выявлено нарушение режима самоизоляции, таких работников отправят в отпуск на самоизоляцию за свет накопившихся дней.
Сейчас в карантине находятся 26 работников АВТОВАЗа.
Еще 13 человек заражены в Ставропольском районе, 15 - в соседнем Жигулевске.
Ранее стало известно, что коронавирус нашли у одной из сотрудниц детского сада. Его закрыли на карантин. Еще одним очагом распространения инфекции стал психоневрологический диспансер.
В Тольятти действует режим строгой самоизоляции. В городе - масочный режим, без масок нельзя появляться в общественных местах, в общественном транспорте. Например, автобус даже не поедет, если пассажиры заходят в него без масок.
Все пансионаты, дома престарелых, приюты и детские дома в городе и окрестностях переведены в режим работы обсерватора - посещение подопечных запрещено, персонал заезжает на работу на смену в 14 дней. В пансионате Жигулевска рассказали, как работают в эти дни.
ИСТОЧНИК KP.RU