Коронавирус в Тольятти, последние новости на 5 мая 2020 года: 36 "вазовцев" на карантине

4 Май 2020 2020-05-04T22:45:17+03:00

Рассказываем самые главные последние новости про коронавирус в Тольятти на 5 мая 2020 года

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177 зараженных коронавирусом всего, несколько десятков выписанных пациентов - такова статистика по цифрам коронавируса на утро 5 мая 2020 года в Самаре. Засутки в Тольятти заболели 11 человек, один из них выявлен среди контактных с ранее заболевшими лиц. Остальных нашли среди больных пневмонией и ОРВИ.

Два человека заражены среди работников АВТОВАЗа, известно, что это сотрудник прессового производства и службы логистики. При этмо на заводе обращают внимание на низкую самодисиплину за пределами рабочего места и предупреждают, что если будет выявлено нарушение режима самоизоляции, таких работников отправят в отпуск на самоизоляцию за свет накопившихся дней.

Сейчас в карантине находятся 26 работников АВТОВАЗа.

Еще 13 человек заражены в Ставропольском районе, 15 - в соседнем Жигулевске.

Ранее стало известно, что коронавирус нашли у одной из сотрудниц детского сада. Его закрыли на карантин. Еще одним очагом распространения инфекции стал психоневрологический диспансер.

В Тольятти действует режим строгой самоизоляции. В городе - масочный режим, без масок нельзя появляться в общественных местах, в общественном транспорте. Например, автобус даже не поедет, если пассажиры заходят в него без масок.

Все пансионаты, дома престарелых, приюты и детские дома в городе и окрестностях переведены в режим работы обсерватора - посещение подопечных запрещено, персонал заезжает на работу на смену в 14 дней. В пансионате Жигулевска рассказали, как работают в эти дни.

ИСТОЧНИК KP.RU