2020-05-04T22:45:17+03:00
Общество

Коронавирус в Тольятти, последние новости на 5 мая 2020 года: 36 "вазовцев" на карантине

Рассказываем самые главные последние новости про коронавирус в Тольятти на 5 мая 2020 года
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Сотрудники закрытых на карантин пансионатов не отчаиваютсяСотрудники закрытых на карантин пансионатов не отчаиваются
Изменить размер текста:

177 зараженных коронавирусом всего, несколько десятков выписанных пациентов - такова статистика по цифрам коронавируса на утро 5 мая 2020 года в Самаре. Засутки в Тольятти заболели 11 человек, один из них выявлен среди контактных с ранее заболевшими лиц. Остальных нашли среди больных пневмонией и ОРВИ.

Два человека заражены среди работников АВТОВАЗа, известно, что это сотрудник прессового производства и службы логистики. При этмо на заводе обращают внимание на низкую самодисиплину за пределами рабочего места и предупреждают, что если будет выявлено нарушение режима самоизоляции, таких работников отправят в отпуск на самоизоляцию за свет накопившихся дней.

Сейчас в карантине находятся 26 работников АВТОВАЗа.

Еще 13 человек заражены в Ставропольском районе, 15 - в соседнем Жигулевске.

Ранее стало известно, что коронавирус нашли у одной из сотрудниц детского сада. Его закрыли на карантин. Еще одним очагом распространения инфекции стал психоневрологический диспансер.

В Тольятти действует режим строгой самоизоляции. В городе - масочный режим, без масок нельзя появляться в общественных местах, в общественном транспорте. Например, автобус даже не поедет, если пассажиры заходят в него без масок.

Все пансионаты, дома престарелых, приюты и детские дома в городе и окрестностях переведены в режим работы обсерватора - посещение подопечных запрещено, персонал заезжает на работу на смену в 14 дней. В пансионате Жигулевска рассказали, как работают в эти дни.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число зараженных коронавирусом в Самарской области на 5 мая 2020 года
Коронавирус в Тольятти, последние новости на 5 мая 2020 года: 36 "вазовцев" на карантине
Лечение от коронавируса на дому в Самаре: кому доступно, что делать родственникам больного
"Каждый держит спинку": в пансионате для инвалидов в Жигулевске показали жизнь в карантине
Репетиция воздушного Парада Победы 9 мая 2020 в Самаре: когда начнется, где посмотреть
Житель Сорочинска привез из Самары коронавирус и заразил родителей, дедушку и еще 8 соседей
В Самаре рассказали, как дорожные рабочие заболели коронавирусом
В Самаре будет по-летнему жарко и довольно ветрено
В Самаре в память о героях войны сделали сотни белых журавлей
На улицах Самары нашли много людей несмотря на самоизоляцию
В Самарской области от коронавируса избавились четверо взрослых и двое детей
В Самаре за 2,8 миллиона рублей отремонтируют дворы в Железнодорожном районе
В Самаре «Нива» насмерть задавила своего владельца
Карта распространения коронавируса в Самарской области на 4 мая 2020 года: зараженные еще в двух районах
Стало известно, как к 4 мая заразились коронавирусом еще 60 пациентов в Самарской области
Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 4 мая 2020 года: заболели еще 60 человек
В Самаре пассажир умер в легковушке, влетевшей в забор и столб
В Самарскую область довезли еще миллион масок
В Самарской области мужчина давал взятку полицейскому, чтобы защитить жену
Концерт ко Дню Победы 9 мая в Самаре в 2020 году пройдет без зрителей
Коронавирус в Тольятти, последние новости на 4 мая 2020 года: 166 зараженных, два сотрудника АВТОВАЗа