2020-05-04T22:54:04+03:00
Общество

Число зараженных коронавирусом в Самарской области на 5 мая 2020 года

Стало известно, каким стало число зараженных коронавирусом в Самарской области на 5 мая 2020 года
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В самарской области растет число зараженных коронавирусомВ самарской области растет число зараженных коронавирусомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Число зараженных коронавирусом в Самарской области на 5 мая 2020 года, утро составило 578 человек. 4 мая стало известно о 60 новых заболевших, до этого число было больше - 85. Глава Роспотребнадзора по Самарской области предсказывала, что в сутки будут выявлять около 100 новых зараженных.

Даем расклад по данным на утро 5 мая:

Больше всего заболевших в Самаре - 209 человек, в Тольятти 177 зараженных. На третьем месте Сызрань с 84 зараженными. Также в лидерах муниципальные районы Волжский и Ставропольский. Самые актуальные данные смотрите на нашей интерактивной карте.

Большая часть зараженных коронавирусом на данный момент - это контактные лица, которые тем или иным образом общались с уже заболевшими. Остальных выявляют среди тех, кто уже лежит в больнице с ОРВИ и гриппом. В больницу, кстати, кладут не всех зараженных коронавирусом. Многие проходят лечение на дому, если это решение принимает лечащий врач.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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