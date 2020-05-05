В Самаре военные спели "День Победы" под окнами ветеранов Великой Отечественной войны

5 Май 2020 2020-05-05T09:44:17+03:00

Для ветеранов Великой Отечественной войны исполнили песни военных лет

Во дворы они въезжали на уникальном автомобиле ЗИС-5В

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В Самаре военнослужащие Центрального военного округа дали концерты ветеранам. К жилым домом, где живут ветераны, они подъезжали на раритетном автомобиле ЗИС-5В - его нашли под Вязьмой при раскопках, после чего полностью восстановили.

Перед мини-концертом ветеранам Великой Отечественной войны вручали написанные солдатами и сержантами поздравительные письма.

- Мы сели и написали пожелания ветеранам Великой Отечественной войны письма с добрыми словами, пожеланиями здоровья, счастья и улыбок, - рассказал корреспондентам "КП-Самара" военнослужащий соединения связи, старший сержант Артем Бархатов. - Военнослужащие продолжают то, что сделали наши ветераны - стоят на страже нашей Родины.

Ветеранам вручали написанные солдатами и сержантами поздравительные письмаФото: предоставлено пресс-службой

Для ветеранов исполнили всем известные и всеми любимые песни - "Казаки в Берлине", "Баллада о солдате" и, конечно же, "День Победы". По заявкам зрителей и слушателей последнюю песню в некоторых дворах исполняли дважды.

- Спасибо вам, все песни понравились, настроение поднялось! - поблагодарила военнослужащих ветеран Великой Отечественной войны Клавдия Ивановна Баландина.

За концертом следили все жители окрестных домов - многие подпевали, хлопали в ладоши и выставляли у окон фотографии своих родственников, которые участвовали в Великой Отечественной войне.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/777054" frameborder="0"></iframe> В Самаре военнослужащие ЦВО дали концерты ветеранам как на фронте во время войны.предоставлено пресс-службой

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ИСТОЧНИК KP.RU