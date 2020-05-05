5 Май 2020 2020-05-05T11:42:37+03:00

Число зараженных коронавирусом в Самарской области на 5 мая 2020 года увеличилось на 17 человек

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Стало известно, на сколько увеличилось число зараженных коронавирусом в Самарской области на 5 мая 2020 года. По данным портала Стопкоронавирус.рф, в нашем регионе подтверждено 17 новых случаев заболевания COVID-19.

Таким образом, по данным того же портала, на данный момент в Самарской области всего с момента распространения вируса было выявлено 595 заболевших, 64 из них выздоровели, 6 умерли.

Таким образом стало известно о новой жертве коронавируса - еще вчера погибших было пятеро.

Всего по России зафиксировано 10 102 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за сутки вылечились 1770 человек, умерли - 95.

По результатам анализа ситуации с коронавирусом в Самарской области, чаще всего им заболевали люди, которые так или иначе общались с заболевшими. Но увеличивается и число выявленных случаев заболевания COVID-19 среди тех, кто попал в больницу с гриппом или ОРВИ.

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ИСТОЧНИК KP.RU