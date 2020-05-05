2020-05-05T11:37:54+03:00
Происшествия

84-летний пенсионер за рулем "пятерки" в Тольятти протаранил иномарку

Водителя Hyundai Solaris в итоге положили в больницу
Александра БУДАЕВА
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В обстоятельствах произошедшего сейчас разбирается полицияВ обстоятельствах произошедшего сейчас разбирается полицияФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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4 мая в Тольятти водитель "пятерки" протаранил Hyundai Solaris. ДТП произошло в 16.16 почти на перекрестке ул.Тополиной с Южным шоссе.

- За рулем ВАЗ-21053 находился водитель 1936 года рождения, - рассказали корреспонденту "КП-Самара" в областном МВД. - По предварительным данным, он двигался по ул.Тополиной в направлении Южного шоссе и не выбрал безопасную дистанцию, в результате произошло столкновение с иномаркой, которая двигалась впереди.

За рулем Hyundai Solaris была 26-летняя девушка. Сразу после ДТП она вроде бы чувствовала себя неплохо, но позже обратилась в больницу, и ее госпитализировали.

Полиция проводит проверку всех обстоятельств произошедшего, чтобы принять процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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