В Самаре пожарные вытащили из огня пенсионерку
В крупном пожаре на ул.Промышленности в Самаре едва не погибла 58-летняя женщина. Как сообщает "Волга-Ньюс", ЧП произошло 3 мая по адресу ул.Промышленности, 159.
Огонь в частном доме вспыхнул около 7 часов утра, очевидцы позвонили пожарным, на место направили 27 человек, пожар был квалифицирован по рангу "1-БИС", то есть ранг повышенной сложности.
Из огня удалось спасти 58-летнюю женщину, а вот удастся ли впоследствии восстановить ее дом - большой вопрос.
С огнем боролись минут 40, по предварительным данным, соседние строения не пострадали. Причину возгорания теперь предстоит установить специалистам.
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ИСТОЧНИК KP.RU