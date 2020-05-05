В Самаре пожарные вытащили из огня пенсионерку

5 Май 2020 2020-05-05T21:12:20+03:00

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В крупном пожаре на ул.Промышленности в Самаре едва не погибла 58-летняя женщина. Как сообщает "Волга-Ньюс", ЧП произошло 3 мая по адресу ул.Промышленности, 159.

Огонь в частном доме вспыхнул около 7 часов утра, очевидцы позвонили пожарным, на место направили 27 человек, пожар был квалифицирован по рангу "1-БИС", то есть ранг повышенной сложности.

Из огня удалось спасти 58-летнюю женщину, а вот удастся ли впоследствии восстановить ее дом - большой вопрос.

С огнем боролись минут 40, по предварительным данным, соседние строения не пострадали. Причину возгорания теперь предстоит установить специалистам.

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ИСТОЧНИК KP.RU