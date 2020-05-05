Стало известно, как к 5 мая заразились коронавирусом еще 17 пациентов в Самарской области

5 Май 2020 2020-05-05T11:54:03+03:00

5 человек поступили на обследование с диагнозами ОРВИ и внебольничная пневмония, но в итоге у них нашли COVID-19 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В оперативном штабе рассказали, как заразились коронавирусом 17 пациентов, о которых стало известно 5 мая

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В Самарской области 5 мая стало известно еще о 17 пациентах, заболевших коронавирусной инфекцией. В оперативном штабе рассказали, как они заразились COVID-19 и как у них обнаружили вирус.

Анти-лидером рейтинга по количеству заболевших пока по-прежнему остается Самара: из 17 новых больных 11 проживают именно здесь, еще по 2 новых пациента выявлены в Тольятти и Большеглушицком районе и по одному в Новокуйбышевске и Кинельском районе.

12 человек из числа заболевших - это люди, которые общались с теми, у кого COVID-19 уже подтвержден. Такие факты выявляются при тщательном обследовании круга контактных - положительные результаты получены в Самаре (10 человек), в Кинельском районе (1 больной) и Большеглушицком районе (1 новый пациент).

Остальные 5 случаев - это пациенты, которые сначала поступили на обследование с диагнозами ОРВИ и внебольничная пневмония. Но в итоге у них диагностировали коронавирусную инфекцию.

Напомним, всего по России за сутки выявлено 10 102 новых случая заболевания COVID-19, 5714 из них в Москве, 822 - в Московской области и 226 в Санкт-Петербурге.

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ИСТОЧНИК KP.RU