В Самарской области от коронавируса скончался 34-летний пациент

5 Май 2020 2020-05-05T12:05:15+03:00

Врачам не удалось спасти еще одного пациента с подтвержденным COVID-19 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В оперативном штабе сообщают, что он страдал от заболеваний эндокринной системы

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Сегодня стало известно об увеличении числа погибших от коронавирусной инфекции в Самарской области. До сегодняшнего дня официально власти подтверждали 5 случаев, сегодня появились данные о гибели шестого заболевшего COVID-19.

- Скончался пациент 34 лет, страдавший сопутствующими заболеваниями эндокринной системы, - говорят в оперативном штабе Самарской области.

Таким образом за сутки в регионе 17 человек заболели коронавирусной инфекцией, 1 скончался.

Всего с начала пандемии в Самарской области зафиксировано 595 пациента, у которых диагностирован COVID-19. От тяжелой болезни смогли оправиться 64 человека, скончались от коронавируса шестеро.

За сутки в регионе провели 2036 лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию, под наблюдением остаются еще 673 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU