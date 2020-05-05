2020-05-05T12:18:23+03:00
Коронавирус Covid-19

В Самарской области за сутки выявлено 167 нарушителей режима самоизоляции

Власти просят жителей регионе не рисковать и оставаться дома, не смотря на хорошую погоду
Александра БУДАЕВА
Поделиться:
Полиция патрулирует места массового скопления народа - парки, скверы, дворы. Народу там быть не должно, но компании гуляющих регулярно находятсяПолиция патрулирует места массового скопления народа - парки, скверы, дворы. Народу там быть не должно, но компании гуляющих регулярно находятсяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

167 нарушителей режима самоизоляции выявлено за сутки в Самарской области.

- 108 нарушений зафиксировали сотрудники МВД, 10 - представители транспортной полиции, 34 - органы исполнительной власти и еще 15 - муниципальные органы власти, - сообщает оперативный штаб.

Напомним, в Самарской области введен и продолжает действовать режим самоизоляции: людям рекомендовано оставаться дома и выходить только в случае крайней необходимости: в ближайший магазин за продуктами, чтобы вынести мусор или погулять с собакой.

Перед майскими праздниками власти настоятельно рекомендовали отказаться всем от выездов на дачи, на пикники и на шашлыки и обещали строже следить за соблюдением режима самоизоляции.

Нарушителей могут оштрафовать, причем за соблюдением режима самоизоляции со стороны детей следить должны их родители - если несовершеннолетнего остановят на улице полицейские, то отвечать за него рублем будут его официальные представители.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

"Про маски знаем, но все равно гуляем!": что грозит самарцам за нарушение режима самоизоляции

Корреспонденты «КП-Самара» вместе с полицейскими прошлись по паркам и детским площадкам и поговорили с беспечными горожанами (подробности)

"Шифруемся, как шпионы, а клиентки разносят сплетни": откровения парикмахера на самоизоляции

Мастерица из Самары рассказала, какие капризы появились у клиенток, как часто ее коллеги меняют маски и как не сойти с ума от откровений адептов теории коронавирусного заговора (подробности)

Самарский адвокат рассказал, что делать, если полицейские остановили за нарушение режима самоизоляции

Корреспондент «КП-Самара» узнал у адвоката Сергея Хальченко, что делать, если полицейские остановили вас за нарушение режима самоизоляции (подробности)

«Вся еда казалась абсолютно безвкусной»: дневник самарчанки, которая лечится от коронавируса дома

Девушка решила не скрываться, а рассказать всем о том, какие симптомы должны насторожить, когда звонить врачу и почему не стоит бояться (подробности)

Желтые человечки и самолетик из окна: чем занимаются туристы, которых из-за коронавируса закрыли в обсерваторе под Самарой

Журналисты "КП-Самара" подсмотрели, что сейчас происходит в санатории "Колос", где свой 14-дневный карантин отбывают 128 туристов из разных регионов России(подробности)

В Тольятти на карантин из-за коронавируса закрыли детский сад

Опасную инфекцию выявили у одной из сотрудниц дошкольного учреждения (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Самаре»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Комсомолка" устроит онлайн-Марафон Памяти
У ТРК "Вега" в Тольятти на полном ходу перевернулся BMW
Карта распространения коронавируса в Самарской области на 5 мая 2020 года: инфекцию нашли и в Большеглушицком районе
В Самарской области за сутки выявлено 167 нарушителей режима самоизоляции
В Самарской области от коронавируса скончался 34-летний пациент
Стало известно, как к 5 мая заразились коронавирусом еще 17 пациентов в Самарской области
84-летний пенсионер за рулем "пятерки" в Тольятти протаранил иномарку
Стало известно, на сколько увеличилось число зараженных коронавирусом в Самарской области на 5 мая 2020 года
Пропавший почти месяц назад рыбак Валерий Тимкин найден мертвым
В Самаре военные спели "День Победы" под окнами ветеранов Великой Отечественной войны
Четыре человека пострадали в ДТП на трассе М-5
В Тольятти полицейские задержали мужчину в подъезде жилого дома
Число зараженных коронавирусом в Самарской области на 5 мая 2020 года