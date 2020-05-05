В Самарской области за сутки выявлено 167 нарушителей режима самоизоляции

5 Май 2020 2020-05-05T12:18:23+03:00

Полиция патрулирует места массового скопления народа - парки, скверы, дворы. Народу там быть не должно, но компании гуляющих регулярно находятся Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти просят жителей регионе не рисковать и оставаться дома, не смотря на хорошую погоду

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167 нарушителей режима самоизоляции выявлено за сутки в Самарской области.

- 108 нарушений зафиксировали сотрудники МВД, 10 - представители транспортной полиции, 34 - органы исполнительной власти и еще 15 - муниципальные органы власти, - сообщает оперативный штаб.

Напомним, в Самарской области введен и продолжает действовать режим самоизоляции: людям рекомендовано оставаться дома и выходить только в случае крайней необходимости: в ближайший магазин за продуктами, чтобы вынести мусор или погулять с собакой.

Перед майскими праздниками власти настоятельно рекомендовали отказаться всем от выездов на дачи, на пикники и на шашлыки и обещали строже следить за соблюдением режима самоизоляции.

Нарушителей могут оштрафовать, причем за соблюдением режима самоизоляции со стороны детей следить должны их родители - если несовершеннолетнего остановят на улице полицейские, то отвечать за него рублем будут его официальные представители.

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ИСТОЧНИК KP.RU